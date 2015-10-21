美国出口商向中国销售了13.2万吨大豆--美国农业部

路透10月20日 - 美国农业部周二公布，民间出口商报告向中国销售了13.2万吨美国大豆，交货期为9月1日开始的2015/16销售年度。

法律规定，如果出口商在一天内销售了10万吨或更多的一种大宗商品，或者在报告期内总计出口了20万吨或更多的商品，出口商必须立即报告；销量较小的销售则每周报告。(完)