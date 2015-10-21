美国出口商向中国销售了13.2万吨大豆--美国农业部

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月20日 - 美国农业部周二公布，民间出口商报告向中国销售了13.2万吨美国大豆，交货期为9月1日开始的2015/16销售年度。
法律规定，如果出口商在一天内销售了10万吨或更多的一种大宗商品，或者在报告期内总计出口了20万吨或更多的商品，出口商必须立即报告；销量较小的销售则每周报告。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。