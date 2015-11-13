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中国财经 | 2015年 11月 13日 星期五 09:04 BJT

美国出口商向中国销售了30万吨大豆--美国农业部

路透11月12日 - 美国农业部周四公布，民间出口商报告向中国售出30万吨2015/2016年度交货的美国大豆。

2015/16大豆销售年度从9月1日开始。

法律规定，如果出口商在一天内销售某种大宗商品达到10万吨，或豆油总量达到2万吨，出口商必须立即报告；销量较小的销售则每周报告。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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