美国官员呼吁中美建立太空安全对话

美国国务院负责太空和防务政策的副助理国务卿弗兰克·罗斯周四称，虽然中美没有针对太空安全的正式对话，但该问题正在两国的安全会谈中扮演着越来越重要的角色。他指出，美国同俄罗斯和其他国家建立了正式的太空安全对话机制，也希望能与中国建立类似的定期交流机制。路透