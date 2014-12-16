美国将对中国钢材征收反倾销和反补贴税

路透华盛顿12月16日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一确认，因为进口自中国的碳钢和合金钢材损害了国内产业，将对这些产品征税。

ITC一致投票通过该决议，这是实施反倾销和反补贴税的最后一步措施。受影响企业包括本溪钢铁，日照钢铁轧钢有限公司，湖南华菱湘潭钢铁有限公司，以及江苏沙钢集团(002075.SZ)的子公司江苏沙钢国际贸易有限公司。

ITC做出这一决定，是因安赛乐米塔尔美国、Charter Steel、Evraz Pueblo、Gerdau Ameristeel、Keystone Consolidated Industries和Nucor Corporation(NUE.N)等公司提出投诉。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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