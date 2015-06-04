美国钢企指控中韩等倾销钢品 或导致课征相关进口税

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥/华盛顿6月3日 - 美国钢铁企业周三向美国政府投诉，指控从中国、印度、意大利、韩国和台湾进口的耐蚀钢价格太便宜。这最后可能导致美国对来自这些地方的钢品课征相关进口关税。
美国钢铁业者指控，这五地钢铁商受惠于范围广泛补贴；但美国厂商并未享有这样的补贴。他们指出了中国的48项不同补贴计划，印度88项，意大利12项、韩国43项，以及台湾的22项。
美国钢铁生产商声称，倾销差额从印度耐蚀钢的略高于70%，到来自中国和意大利钢品的逾120%不等。
这项诉愿由美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)、Nucor(NUE.N), Steel Dynamics、安赛乐米塔尔美国公司、AK Steel和California Steel Industries，向美国商务部及美国国际贸易委员会(ITC)提出。
美国从这五个国家和地方进口的耐蚀钢数量，从2012年的150万吨激增85%至2014年的275万吨。
美国钢企表示，其各自政府对生产商提供大幅补贴，使得自这些国家和地方进口的钢品，对美国国内钢铁业造成实质损害。
判定美国钢铁生产商是否因而受到伤害的调查过程，可能得达一年。(完)
(编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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