美国对进口自中国的不锈钢产品展开反倾销和反补贴调查

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透华盛顿3月4日 - 美国商务部周五表示，对进口自中国的不锈钢板和钢带启动反倾销和反补贴调查。
商务部称，调查是因AK Steel Corp(AKS.N)、Allegheny Ludlum (IPO-ALGL.N)、North American Stainless和Outokumpu Stainless USA等公司的请求而进行。
商务部并称，美国国际贸易委员会将在3月28日或更早，就美国生产商所受到的损害做出初步裁决。
对此，中国商务部回应称，钢铁产能过剩是一个全球性的普遍问题，因此需要协同应对，“而不是仅仅诉诸于贸易保护手段”。
商务部贸易救济调查局负责人称，“中方希望美方纠正在以往案件中已被裁定违反世界贸易组织规则的作法，依法客观、公正开展调查。”(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。