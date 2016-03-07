美国对进口自中国的不锈钢产品展开反倾销和反补贴调查

路透华盛顿3月4日 - 美国商务部周五表示，对进口自中国的不锈钢板和钢带启动反倾销和反补贴调查。

商务部称，调查是因AK Steel Corp(AKS.N)、Allegheny Ludlum (IPO-ALGL.N)、North American Stainless和Outokumpu Stainless USA等公司的请求而进行。

商务部并称，美国国际贸易委员会将在3月28日或更早，就美国生产商所受到的损害做出初步裁决。

对此，中国商务部回应称，钢铁产能过剩是一个全球性的普遍问题，因此需要协同应对，“而不是仅仅诉诸于贸易保护手段”。

商务部贸易救济调查局负责人称，“中方希望美方纠正在以往案件中已被裁定违反世界贸易组织规则的作法，依法客观、公正开展调查。”(完)