美国维持对从中国进口的油井管征收“双反”关税

路透北京4月29日 - 据新华社报导，美国国际贸易委员会周二作出日落复审裁定，继续对从中国进口的油井管征收反倾销税和反补贴税。反倾销税率分为32.07%和99.14%两档，反补贴税率从20.9%至26.19%不等。

新华社周援引美国国际贸易委员会声明称，该委员会认为取消针对上述从中国进口产品的“双反”关税，可能导致在可预见的时间内再度对美国相关产业造成实质性损害。

报导称，根据美国贸易救济政策程序，美国商务部此前已作出日落复审的肯定性裁定，美国国际贸易委员会当天的裁定表明，美国将对从中国进口的上述产品继续征收反倾销税。美国政府于2010年开始对从中国进口的油井管征收“双反”关税。

所谓日落复审，是指征收产品“双反”关税5年期满进行的行政复审。根据乌拉圭回合谈判规定，在“双反”关税实施5年之后，美国必须取消该税令，除非美国商务部和美国国际贸易委员会认为取消“双反”关税将导致倾销、补贴行为重演或给美国产业继续造成损害。

中国商务部此前多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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