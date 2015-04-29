美国维持对从中国进口的油井管征收“双反”关税

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京4月29日 - 据新华社报导，美国国际贸易委员会周二作出日落复审裁定，继续对从中国进口的油井管征收反倾销税和反补贴税。反倾销税率分为32.07%和99.14%两档，反补贴税率从20.9%至26.19%不等。
新华社周援引美国国际贸易委员会声明称，该委员会认为取消针对上述从中国进口产品的“双反”关税，可能导致在可预见的时间内再度对美国相关产业造成实质性损害。
报导称，根据美国贸易救济政策程序，美国商务部此前已作出日落复审的肯定性裁定，美国国际贸易委员会当天的裁定表明，美国将对从中国进口的上述产品继续征收反倾销税。美国政府于2010年开始对从中国进口的油井管征收“双反”关税。
所谓日落复审，是指征收产品“双反”关税5年期满进行的行政复审。根据乌拉圭回合谈判规定，在“双反”关税实施5年之后，美国必须取消该税令，除非美国商务部和美国国际贸易委员会认为取消“双反”关税将导致倾销、补贴行为重演或给美国产业继续造成损害。
中国商务部此前多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。