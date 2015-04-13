美国确定对中国集装箱的最终反倾销税 最高达111.22%

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透华盛顿4月13日 - 美国商务部周一表示，已确定对从中国进口的铁路和公路运输集装箱的最终反倾销税，此前裁定这些商品在美国以低于成本的价格出售。
根据商务部的决定，53英尺的内陆乾货集装箱将面临107.1%至111.22%的反倾销税。商务部认为进口这样的集装箱获得了17.13%至28.00%的可抗性补贴。
2013年美国从中国进口了价值约1.84亿美元的这种集装箱。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
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