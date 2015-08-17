美国认为中国输美钢架产品存在倾销和补贴行为

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿8月17日 - 美国商务部周一称，中国在美国市场以低于公平水准的价格倾销钢制搁架产品，并向生产商提供不公正补贴。该部已采取行动，向针对此类产品征税更进一步。
商务部表示，美国海关将开始征收现金保证金，以抵消倾销差价，同时等待最终认定对美国行业造成的损害。
该部称，若损害情况认定，美国还将征收反倾销税以抵消中国的补贴。若认定未造成损害，所收保证金将会返还。
此项投诉由芝加哥的Edsal Manufacturing Co.提出，针对中国输美的家庭和企业用无螺栓钢制搁架产品。
商务部称，此类中国产品的倾销幅度最高为112.68%，补贴幅度最高为80.45%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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