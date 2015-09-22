美国贸易代表称中国需要进一步努力以达成双边投资协定

路透华盛顿9月22日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周二表示，对于尚在讨论中的双边投资协定，中国需要缩窄豁免清单的范围。

“中国修改过的清单比最初的要好，肯定表明了中国高层领导人的切实努力，但距离达成能实现互惠目标的高水准协议，还有很长的距离，”弗罗曼称。(完)