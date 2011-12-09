美决定对进口自中国高压钢瓶加徵反倾销税

路透华盛顿12月8日电---美国商务部周四表示,其已决定针对从中国进口的高压钢瓶徵收5-26%的额外初步关税,以保护该国仅存的唯一一家高压钢瓶生产商.

位於德州Longview的Norris Cylinder Company今年早些时候要求美国当局对中国高压钢瓶加徵关税,以抵消其宣称的中国政府补贴及不公平定价行为的影响.

美国商务部10月宣布对中国钢瓶徵收22.34%的初步反补贴税,周四进一步加徵5-26%的初步反倾销税.

然而,Norris在其申诉书中提到,中国生产商以低於公允市价的价格在美国"倾销"钢瓶.

美国商务部称,该国2010年从中国进口的钢瓶总值约4,880万美元,高於2009年的2,910万美元.钢瓶通常用於储存或运输压缩或液化气体.

美国商务部将於明年2月最终敲定关税税率.在此之前,美国海关将根据初步税率对进口商收取现款押金或保证金.

在美国商务部发出最终的反倾销和反补贴税命令前,必须先获得美国国际贸易委员会的批准.该委员会预计将於明年4月投票表决.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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