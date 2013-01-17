中国去年11月净增持美国国债2亿美元

美国财政部最新数据显示，去年11月中国净增持2亿美元美国国债；截止2012年11月末，中国持有的美国国债为11,701亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。除大量投资美国国债以外，中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作，以扩大投资渠道。路透