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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 10:34 BJT

美国财政部次长布雷纳德本周将访华

美国财政部周三称，美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)将於9月底访问中国，商讨改善美国企业在华机遇事宜。布雷纳德此次访华正值美国总统竞选期，而奥巴马经济政策是竞选辩论焦点。罗姆尼阵营曾表示，奥巴马政府应正式宣布中国为汇率操纵国。

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