美俄及联合国官员下周召开涉叙会议

联合国及美国官员周四称，俄罗斯、美国和联合国官员将在下周与日内瓦召开三方会议，为美俄努力促成的叙利亚和平会议做准备。据信，出席会议的将有美国副国务卿谢尔曼、联合国和阿盟叙利亚问题特使卜拉希米、联合国副秘书长费尔特曼、俄罗斯副外长波格丹诺夫等官员。路透