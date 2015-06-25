中美将合作以终结对野生物种的大规模猎杀--美国官员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿6月24日 - 美国一名高级官员称，中美官员周三在华盛顿举行的高层会议上同意合作，以终结对野生物种的“大规模猎杀”，并降低非法野生物种交易。
此次会谈意义重大，因为中美都属于贩卖野生物种的最大市场；美国国务院的数据显示，非法交易每年为犯罪组织贡献接近100亿美元利润。
“这是真正的屠杀，是个悲剧……不只是大象，还有很多其他濒危物种，”美国负责经济增长、能源和环境的副国务卿Catherine Novelli说道。
Novelli表示，对话将带来两国更紧密的合作以及提升沟通级别，“从而让我们实际上每天都可进行合作。”
她指出，对话首次涉及海洋物种非法交易问题，包括保护加利福尼亚湾石首鱼和海龟。
中国国家林业局局长赵树丛表示，中国将与美国和其他国家合作，寻求更好的国际合作机制，以阻止野生物种走私和非法贸易。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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