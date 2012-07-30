美国对中国产风力涡轮机塔架徵收第二轮反倾销关税

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透华盛顿7月27日电---美国周五对产自中国的风力涡轮机塔架实施第二轮惩罚性关税,这加剧了中美两国在可再生能源领域的紧张关系.
美国商务部表示,将对中国制造的钢铁塔架徵收约20-73%的初步反倾销关税.
商务部亦对产自越南的塔架徵收约53-60%的反倾销关税,用於弥补商务部所称的低於市价定价的部分.
美国2011年从中国和越南分别进口了大约2.221亿美元和7,880万美元价值的风力涡轮机塔架.(完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
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