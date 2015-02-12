美国指责中国对出口行业不公平补贴 拟诉诸WTO解决

路透华盛顿2月11日 - 美国政府周三发起一法律挑战，称中国向从钢铁到虾产品等多个行业提供出口补贴，规模达到数十亿美元。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，位于示范基地的中资企业享有免费或补贴服务、现金补助及其他鼓励措施的照顾，使得这些企业产品因此拥有不公平优势。

周三提出的这份磋商请求，是世界贸易组织 (WTO)争端解决步骤的第一步。美国政府还试图说服国会议员，特别是民主党议员，支持新的亚太12国贸易协定，以及一份提高国会通过贸易协议效率的提案。

“我们对于坚决、有效执行贸易权利的态度是均等的。”弗罗曼在一次新闻发布会上表示。

美国贸易代表办公室估计，那些为中国出口示范基地企业提供补贴服务的供应者，在这三年来获得中国政府逾10亿美元资金。有些公司每年至少获得63.5万美元的援助。

中国有179个这样所谓的示范基地。美国贸易代表办公室的一位官员称，光是其中16个纺织品示范基地在2012年的出口总额就超过了330亿美元。该计划涉及的其他行业还包括化学、医疗产品、金属和硬件等。

来自路易斯安那州的共和党众议员Charles Boustany称，获得不公平补贴的进口虾产品，已威胁到该州数以千计家庭的生计。

未能即时联系到中国官员置评。(完)

(翻译 洪曦/张荻； 审校 李婷仪)

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