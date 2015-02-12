美国指责中国对出口行业不公平补贴 拟诉诸WTO解决

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透华盛顿2月11日 - 美国政府周三发起一法律挑战，称中国向从钢铁到虾产品等多个行业提供出口补贴，规模达到数十亿美元。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，位于示范基地的中资企业享有免费或补贴服务、现金补助及其他鼓励措施的照顾，使得这些企业产品因此拥有不公平优势。
周三提出的这份磋商请求，是世界贸易组织 (WTO)争端解决步骤的第一步。美国政府还试图说服国会议员，特别是民主党议员，支持新的亚太12国贸易协定，以及一份提高国会通过贸易协议效率的提案。
“我们对于坚决、有效执行贸易权利的态度是均等的。”弗罗曼在一次新闻发布会上表示。
美国贸易代表办公室估计，那些为中国出口示范基地企业提供补贴服务的供应者，在这三年来获得中国政府逾10亿美元资金。有些公司每年至少获得63.5万美元的援助。
中国有179个这样所谓的示范基地。美国贸易代表办公室的一位官员称，光是其中16个纺织品示范基地在2012年的出口总额就超过了330亿美元。该计划涉及的其他行业还包括化学、医疗产品、金属和硬件等。
来自路易斯安那州的共和党众议员Charles Boustany称，获得不公平补贴的进口虾产品，已威胁到该州数以千计家庭的生计。
未能即时联系到中国官员置评。(完)
(翻译 洪曦/张荻； 审校 李婷仪)
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