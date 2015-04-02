美国贸易办公室称中国银行业技术法规可能违背WTO规定

路透华盛顿4月1日 - 美国贸易代表在周三发布的一份报告中说，中国的银行业技术限制法规和反恐法草案可能和自身的国际贸易承诺相违背。

美国贸易办公室的这份通信贸易常规审查报告继续就上述问题施压。中国采取的这些举措令美国行业组织感到不快，奥巴马政府也在和中国方面进行最高级别交流时提出过这些问题。

报告称，要求那些为中国银行业者提供技术服务的公司交出源代码，鼓励中国国有银行购买本国产品的行为，这在中国根据一系列世界贸易组织(WTO)协议履行义务方面“可能引发极大的担忧”。

报告还指出，中国在正式采用这些法规之前，可能不会像过去承诺的那样，给予草案足够的公示时间并公布最终版本。

反恐法草案“引发美国股东的严重关切，并可能令人质疑中国履行义务的情况，”报告称。

美国财政部一名高层官员周一在北京表示，中国已经同意推迟实施新的银行技术限制。

行业组织对于在WTO针对中国发起行动一直保持谨慎，因为这样做可能耗时数年。

美国贸易办公室称，将继续施压要求暂缓实施上述银行业规定，并敦促中国不要实施反恐法草案。

在另一份报告中，美国贸易代表署详细阐述了美国企业在出口方面，包括对中国出口面临的贸易壁垒，涵盖提高飞机关税和限制外国投资比例，以及美国牛肉禁令等问题。

“中国仍是全球主要农产品市场中最不透明最难预测的一个，主要因监管当局的执行力度不均衡及选择性市场干预，”美国贸易办公室称。(完)

(编译 秦德兴/王丽鑫；审校 徐文焰)

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