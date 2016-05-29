美国寻求成立WTO争端解决小组 裁决与中国的肉鸡争端

路透华盛顿5月27日 - 美国政府周五要求世界贸易组织(WTO)成立一个争端解决小组，就美国声称中国持续不公平地对美国肉鸡产品征收反倾销关税的问题做出裁决。

美国贸易代表办公室(USTR)发表声明称，美方在与中国官员5月24日磋商未能解决相关争端后，提出了这项要求。

中国最初在2010年对从美国进口的肉鸡产品征收这项关税，理由是这些产品的价格低于市场公允价值，并损害了中国生产商的利益。

对此美国提出异议，称这项关税违反了WTO规定，并获得WTO的认同。之后，中国在2014年下调了这项关税。

USTR在5月10日对中国调降后的反倾销税再度发起挑战，称由于中国计算的美国肉鸡生产成本不正确，因此所实施的反倾销和反补贴税违反WTO原则。

美国农业部估计，自从中国首次执行该项关税以来，美国家禽生产商损失超过10亿美元。美国对中国的肉鸡年出口量已较2009年减少逾90%。

中国目前对包括Tyson Foods(TSN.N)和Pilgrim's Pride PPC.N等美国企业所课征的反倾销税率最高为73.3%、反补贴税率最高达4.2%。(完)