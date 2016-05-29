美国寻求成立WTO争端解决小组 裁决与中国的肉鸡争端

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透华盛顿5月27日 - 美国政府周五要求世界贸易组织(WTO)成立一个争端解决小组，就美国声称中国持续不公平地对美国肉鸡产品征收反倾销关税的问题做出裁决。
美国贸易代表办公室(USTR)发表声明称，美方在与中国官员5月24日磋商未能解决相关争端后，提出了这项要求。
中国最初在2010年对从美国进口的肉鸡产品征收这项关税，理由是这些产品的价格低于市场公允价值，并损害了中国生产商的利益。
对此美国提出异议，称这项关税违反了WTO规定，并获得WTO的认同。之后，中国在2014年下调了这项关税。
USTR在5月10日对中国调降后的反倾销税再度发起挑战，称由于中国计算的美国肉鸡生产成本不正确，因此所实施的反倾销和反补贴税违反WTO原则。
美国农业部估计，自从中国首次执行该项关税以来，美国家禽生产商损失超过10亿美元。美国对中国的肉鸡年出口量已较2009年减少逾90%。
中国目前对包括Tyson Foods(TSN.N)和Pilgrim's Pride PPC.N等美国企业所课征的反倾销税率最高为73.3%、反补贴税率最高达4.2%。(完)
(编译/审校 许娜/李婷仪/郑茵)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。