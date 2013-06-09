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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 9日 星期日 13:58 BJT

中美元首同意深化合作 促进朝鲜半岛无核化

美国总统奥巴马和中国国家主席习近平周六同意进一步敦促朝鲜放弃发展核武器。白宫国家安全顾问多尼伦对记者表示，奥巴马和习近平“均认为朝鲜需要无核化，两国均不能接受朝鲜成为核武器国家”。路透

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