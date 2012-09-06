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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 12:29 BJT

中美分歧难消但强调中美关系重要性

周三美国国务卿希拉里和中国外交部长杨洁篪会面，中美在如何结束叙利亚流血冲突、缓解南中国海紧张局势及其他全球热点问题的讨论中存在分歧，但双方都强调希望保持中美关系稳定。希拉里表示，这些分歧不妨碍双方合作，杨洁篪称，“历史和现实已经反复证明，中美两国利益交融。”

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