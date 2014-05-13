美国官员向中方表示对人民币贬值感到关切

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月13日 -一位美国财政部高级官员周二表示，美国已经对近期人民币汇率下跌以及汇率干预缺乏透明度向中国提出了关切。
该官员表示，中国官员已表明将继续致力于让市场在确定利率和汇率水平方面发挥更大的作用，尽管中国的经济增速放缓。
他还表示，在与美国财政部官员的会谈中，中国官员表示有信心实现今年7.5%左右的经济增长目标。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。