美国拒绝将中国列为汇率操纵国

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透华盛顿5月25日电---美国周五拒绝将中国列为汇率操纵国,但誓言将敦促中方加快人民币兑美元升值步伐.
美国财政部在一份声明中称:"现有的证据表明,人民币汇率仍被明显低估,我们认为人民币兑美元和其它主要货币应进一步升值."在声明发布前,美国财政部对国会发表了其国际经济和汇率政策的半年度报告.
不过美国财政部再一次避免给中国贴上汇率操纵国的标签,称中国的情形并不符合相关规定的条件.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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