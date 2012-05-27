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国际财经 | 2012年 5月 28日 星期一 06:59 BJT

美国拒绝将中国列为汇率操纵国

路透华盛顿5月25日电---美国周五拒绝将中国列为汇率操纵国,但誓言将敦促中方加快人民币兑美元升值步伐.

美国财政部在一份声明中称:"现有的证据表明,人民币汇率仍被明显低估,我们认为人民币兑美元和其它主要货币应进一步升值."在声明发布前,美国财政部对国会发表了其国际经济和汇率政策的半年度报告.

不过美国财政部再一次避免给中国贴上汇率操纵国的标签,称中国的情形并不符合相关规定的条件.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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