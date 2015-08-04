美国投资者针对中石油贪腐案提起的集体诉讼被驳回

路透纽约8月3日 - 美国一起针对中石油(601857.SS)(0857.HK)贪腐案提起的集体诉讼周一被驳回。

美国曼哈顿地区法院法官Edgardo Ramos驳回了中石油投资者对该公司及包括蒋洁敏在内多名高管的起诉。投资者指控他们蓄意隐瞒公司内部控制与治理情况，构成欺骗。

自2013年中以来，中国国家主席习近平的反腐运动已经使中石油及其母公司中国石油天然气集团公司的很多高管落马。

路透数据显示，截至周一中石油市值约2,960亿美元。

在这起美国诉讼案中，由Jeffrey Klein和Samuel Ayoub牵头的中石油投资者指控该公司及其多名高管违反了美国证券法中涉及隐瞒“贿赂、政治腐败及未披露的关联方交易”的条例。

原告寻求对在2012年4月26日至2013年12月17日间买进的中国石油股票损失进行求偿，因有关该公司被指牵涉不当行为的消息公开之后股价大跌。

但法官Ramos说，原告无法举证中国石油在公司治理或财报内部控制方面有虚假陈述。

他还说，没有证据显示被告个人当时知情或草率忽视中国石油被指控的贪腐案。

原告律师及中国石油律师都未立即回覆记者置评要求。(完)

(编译 刘秀红/李婷仪 审校 白云/王颖)

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