唐恩都乐未来20年在华将新开1400家店

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透洛杉矶1月8日 - 美国唐恩品牌公司(DNKN.O)周四称，已经达成协议，未来20年在中国新开1,400家唐恩都乐店。
唐恩品牌称，目前在华拥有16家唐恩都乐店。该公司的竞争对手麦当劳(MCD.N)和星巴克(SBUX.O)分别在华拥有约2,000家店和1,400家店。
唐恩品牌称，与Golden Cup Pte. Ltd签署的长期主特许经营协议是公司历史上最大的发展协议。
Golden Cup是菲律宾快乐蜂(JFC.PS)和投资基金RRJ Capital Master Fund II, L.P全资子公司Jasmine Asset Holding的合资企业。
Golden Cup拥有在北京、广东、香港和澳门等地拓展唐恩都乐的特许权。
第一家店料于2015年第四季度开张。
目前在全球36个国家有超过1.1万家唐恩都乐店。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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