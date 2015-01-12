唐恩都乐未来20年在华将新开1400家店

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶1月8日 - 美国唐恩品牌公司 周四称，已经达成协议，未来20年在中国新开1,400家唐恩都乐店。

唐恩品牌称，目前在华拥有16家唐恩都乐店。该公司的竞争对手麦当劳 和星巴克 分别在华拥有约2,000家店和1,400家店。

唐恩品牌称，与Golden Cup Pte. Ltd签署的长期主特许经营协议是公司历史上最大的发展协议。

Golden Cup是菲律宾快乐蜂 和投资基金RRJ Capital Master Fund II, L.P全资子公司Jasmine Asset Holding的合资企业。

Golden Cup拥有在北京、广东、香港和澳门等地拓展唐恩都乐的特许权。

第一家店料于2015年第四季度开张。

目前在全球36个国家有超过1.1万家唐恩都乐店。（完）