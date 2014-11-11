美国铸币局计划11月17日恢复出售美国鹰银币

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约11月10日 - 美国铸币局周一称，预计将自11月17日起按配额重新开始出售美国鹰银币。
该局11月5日在银币售罄后暂停销售，此前市场卖压将银价推低至四年半低点，引发了一波散户买兴。
美国铸币局在发给美国硬币大批发商的声明中称，当他们重新开始出售银币时，预计届时将有超过100万枚标注2014年日期的银币待售。
该局还称，预计将如常在1月初推出2015年硬币。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
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