美国高校严查入学作弊 海外申请疑虑难除

路透3月28日电(记者 Stephanie Simon)---美国高校招生办负责人周三称，欢迎针对入学考试作弊的新规，但对作假仍表示担忧，尤其是海外申请者。

新规要求参加SAT和ACT考试的学生，注册时应提供一张自己的照片。上述两项考试在美国高校入学考试中最普遍。

学生参加考试时，监考人员需将照片与考生提供的身份卡以及考生本人进行核对。

这一规定调整是为阻止纽约长岛作弊案在美重演。去年纽约长岛高考作弊事件曝光，检方指控数十名学生找枪手代考，支付的代考费高达3,600美元。

作为进一步安全措施，SAT和ACT将允许考生就读高中查看学生注册照片和考试结果。校方管理人员如果发现可疑高分，可复查考生身份。

ACT包括数学、科学、阅读理解和语法考试，写作考试可选。SAT考试包括阅读、写作和数学科目。

美国全国大学招生咨询协会（NACAC）公共政策负责人霍金斯（David Hawkins）称，新规是打击雇人代考行为的积极举措。

但新规并未能解决高校招生官员更为迫切的担忧，即大量海外申请者作假的行为。

国际教育协会（IIE）称，美国高校近年来招收的海外学生数量猛增，2010-11年度接近72.5万人。目前为止，美国高校中国和印度的留学生最多，但沙特、越南和伊朗赴美留学人数也大幅增加。

招生官员称，他们注意到申请表作假迹象增多，包括伪造成绩单、虚假推荐信和个人陈述，这些内容文采出色、字斟句酌，不太可能是学生自己写的。

Zinch中国为美国高校提供海外市场咨询，该机构在2010年报告中称，在中国申请作假十分普遍，半数以上申请者提交伪造成绩单，多达九成申请者编造推荐信。

美国招生官员为更客观评估申请者实力，往往依据托福（TOEFL）考试、SAT和ACT成绩。这些考试在全球推行，从阿富汗到不丹，从吉尔吉斯斯坦到也门。

但霍金斯称，分数不一定总能反映能力。“有些学生往往成绩单漂亮，但等他们入学後会发现，像你预料中一样，他们几乎不说英语。”

美国俄勒冈大学招生办主任亨利（Brian Henley）称：“我们很多人都在处理这个问题，我认为，尚未找到最佳解决方案。”

亨利称，他注意到，今年托福申请者成绩大幅上涨，可能与中国更有效的英语培训或造假增多有关。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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