驻韩美军司令建议向韩部署反导系统

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透首尔6月3日 - 驻韩美军司令Curtis Scaparrotti周二称，他已经建议向韩国部署先进的导弹防御系统，应对来自朝鲜方面日益增强的威胁。
“我建议向韩国部署末端高空区域防御系统(THAAD)。”韩联社援引Scaparrotti报导称。
媒体曾报导，美国已经对韩国境内可供部署THAAD的地点进行了勘察，但没有就部署该系统做出最终决定。
Scaparrotti指出，美韩尚未就部署该系统开始进行正式磋商。
韩国国防部称，如果美国正式提出该建议，韩国将对此予以评估。
“我知道美国国防部正在（对部署反导系统）进行内部研究。当美国提出正式的合作要求后，国防部将予以考虑。”韩国国防部发言人KimMin-seok在记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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