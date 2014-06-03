驻韩美军司令建议向韩部署反导系统

路透首尔6月3日 - 驻韩美军司令Curtis Scaparrotti周二称，他已经建议向韩国部署先进的导弹防御系统，应对来自朝鲜方面日益增强的威胁。

“我建议向韩国部署末端高空区域防御系统(THAAD)。”韩联社援引Scaparrotti报导称。

媒体曾报导，美国已经对韩国境内可供部署THAAD的地点进行了勘察，但没有就部署该系统做出最终决定。

Scaparrotti指出，美韩尚未就部署该系统开始进行正式磋商。

韩国国防部称，如果美国正式提出该建议，韩国将对此予以评估。

“我知道美国国防部正在（对部署反导系统）进行内部研究。当美国提出正式的合作要求后，国防部将予以考虑。”韩国国防部发言人KimMin-seok在记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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