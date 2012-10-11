美国商务部对从中国进口光伏产品施以重税

路透华盛顿10月10日电---美国周三对从中国进口的数以十亿计美元的光伏产品施以高额的最终税,但拒绝应议员和美国制造业者的要求将其征税命令的范围扩大.

美国商务部称,中国企业在美国以较公平价值低18.32-249.96%的价格"倾销"太阳能电池和面板,不过一些企业被施加的反倾销税率低於今年稍早初步裁决所定下的水平.

商务部亦另再施以14.78-15.97%的反补贴税以应对中国政府的补贴措施,该税率明显高於先前水准.

商务部否决了有关将征税范围扩大到用非中国产太阳能电池组装而成的中国太阳能面板的请求,这让美国生产者感到失望,但那些组装太阳能面板的美国公司为此欢呼雀跃.

牵头呼吁扩大征税的企业SolarWorld AmericasSWVG.DE担心,美国商务部的决定恐怕会鼓励中国生产商只是将电池生产转移至附近国家,以避开美国的税负而已.

2011年美国从中国进口价值约31亿美元的太阳能电池和面板,但其中也包含一些本次调查未涵盖的产品.

美国也已对来自中国的风力涡轮机塔架徵收关税,且下周料将围绕针对中国硬木胶合板非公平定价与补贴的指控,发起新的调查.

中国太阳能企业尚德电力STP.N周三被最终裁定的反倾销税率为31.73%,反补贴税14.78%.前者与初裁结果一致,但後者较初裁的2.90%提高.

天合光能(TSL.N)最终的反倾销税率为18.32%,反补贴税率15.97%,初裁结果分别是31%和4.73%.

税率生效需由美国政府机构--美国国际贸易委员会(ITC)批准,该机构定於11月举行投票.(完)

--编译 吴云凌/隋芬;审校 孙茉莉/沈以文

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