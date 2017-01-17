美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位

路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。

罗斯10年前作为高风险投资者，专注于扭转陷入困境的制造业企业经营状况，当时美国经济每年因全球贸易丧失10万多个就业岗位。参议院对他的提名确认听证会将于周三举行。

支持者称，罗斯使公司免予破产，挽救了上千个美国就业岗位。而路透根据信息自由法案索取的数据显示，这种拯救公司的努力也是有代价的：根据一项美国劳工部对因全球贸易而失业的工人的援助计划，由这个私募股权巨头控制的纺织、金融和汽车零部件公司，自2004年起丧失了大约2,700个美国工作岗位，因为他们把生产业务转移到了其他国家。

图表：tmsnrt.rs/2iYIJWa

这些数据之前没有披露过，仅占美国经济的一小部分，美国经济中每月都有数万的就业波动。但罗斯的以往表现与特朗普承诺的保护美国工人不受全球贸易侵害相矛盾。

近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford)(F.N)及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。

这种分歧可能会在罗斯本周的任命听证会上受到关注，这是在特朗普1月20日宣誓就职之前，既定进行的众多听证会之一。

“他(罗斯)并不是保护美国人工作的那个人，因为他自己都将工作转移到了海外，”2016年底因罗斯所设International Automotive Components(IAC)集团关闭俄亥俄州坎顿一家工厂而失去工作的Don Coy称。罗斯当时将橡胶地板垫生产工作转移到了墨西哥，撤销了该厂最后16个工作岗位，该厂此前曾有450名工人。

罗斯于2014年11月从IAC董事会离职，被任命为荣誉董事长。

罗斯未回应路透数个置评请求。不过，在全球化降低国际贸易壁垒的时代，罗斯将工作转移境外的行动并无可厚非。劳工部称，以汽车零部件生产商德尔福DPHIQ.PK为例，从2004年以来已将11,700个工作岗位从美国转移至海外，而纺织品制造商已至少外迁17,000个工作岗位。(完)