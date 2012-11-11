美国国际贸易委员会批准对中国胶合板开展反倾销调查

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透华盛顿11月9日电---美国国际贸易委员会周五同意对有关中国企业在美国以过低价格销售硬木胶合板的指控进行调查.这为商务部下月确定初步关税奠定了基础.
美国国际贸易委员会以6:0的投票结果批准上述调查行动,足以说明美国生产商受到了中国进口产品的伤害.
商务部已经开展调查,预计在12月宣布初步反补贴税并在3月宣布初步反倾销税.
美国2011年从中国进口大约6.17亿美元的硬木胶合板,少於2010年时的6.35亿美元.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
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路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。