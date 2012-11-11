美国国际贸易委员会批准对中国胶合板开展反倾销调查

路透华盛顿11月9日电---美国国际贸易委员会周五同意对有关中国企业在美国以过低价格销售硬木胶合板的指控进行调查.这为商务部下月确定初步关税奠定了基础.

美国国际贸易委员会以6:0的投票结果批准上述调查行动,足以说明美国生产商受到了中国进口产品的伤害.

商务部已经开展调查,预计在12月宣布初步反补贴税并在3月宣布初步反倾销税.

美国2011年从中国进口大约6.17亿美元的硬木胶合板,少於2010年时的6.35亿美元.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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