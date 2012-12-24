美外资审议委员会称外国政府采取协调战略获取高科技技术

路透华盛顿12月21日 - 美国外资审议委员会(CFIUS)在提交给国会的年度报告中称,美国情报界发出的警告认为似乎"有至少一家外国政府"制定了"协调战略",意图通过收购美国企业来获得高价值的美国科学技术.

该委员会负责审查外国投资项目是否对美国国家安全构成威胁.

该委员会目前审查的投资项目是中国海洋石油有限公司收购加拿大能源企业Nexen.加拿大政府已经批准了这项交易,但CFIUS正在审核是否允许中海油收购Nexen在墨西哥湾的油田.

这份于周四发布的报告称,美国的情报界"有一定的把握认为,一个或多个外国政府与企业之间可能采取协调战略,旨在收购美国企业,涉及到美国处于领先地位的关键技术的研究,开发与生产".

这份报告的公开版本中没有具体点名某个国家,但称提交给国会的版本中将提供支持其判断的信息.(完)

(编译 郑茵 审校 王洋)

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