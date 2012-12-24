美外资审议委员会称外国政府采取协调战略获取高科技技术

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿12月21日 - 美国外资审议委员会(CFIUS)在提交给国会的年度报告中称,美国情报界发出的警告认为似乎"有至少一家外国政府"制定了"协调战略",意图通过收购美国企业来获得高价值的美国科学技术.
该委员会负责审查外国投资项目是否对美国国家安全构成威胁.
该委员会目前审查的投资项目是中国海洋石油有限公司收购加拿大能源企业Nexen.加拿大政府已经批准了这项交易,但CFIUS正在审核是否允许中海油收购Nexen在墨西哥湾的油田.
这份于周四发布的报告称,美国的情报界"有一定的把握认为,一个或多个外国政府与企业之间可能采取协调战略,旨在收购美国企业,涉及到美国处于领先地位的关键技术的研究,开发与生产".
这份报告的公开版本中没有具体点名某个国家,但称提交给国会的版本中将提供支持其判断的信息.(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。