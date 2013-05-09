大型美企去年海外获利创新高--研究

路透纽约5月8日 - 根据一份最新报告，大型美国企业去年海外获利增长15%，达到1.9万亿(兆)美元的纪录新高，将大量获利留在海外以避免遭到课扣重税。

研究机构Audit Analytics指出，企业海外获利过去五年增加70%，其报告中的资料涵盖了Russell 3000指数的大型美国企业。

总部设在美国的跨国企业若不将获利汇回美国，则这部分的获利将不用支付美国的营业税。若公司管理阶层倾向将这些获利永久留在海外进行再投资，会计准则上也不用认列税负支出。

“若把这些资金用在我们经济上或许是件好事，但我们见到留在海外的获利持续增加，”Audit Analytics法律总顾问及研究主管Don Whalen表示。

根据Audit Analytics数据，通用电气(奇异,GE)(GE.N)永久留在海外再投资的资金约有1,080亿美元，居各大企业之冠，其次则为辉瑞(PFE.N)的730亿美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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