美国企业团体呼吁2014年完成中美投资条约

路透华盛顿2月11日 -美国企业团体--美中贸易全国委员会(USCBC)周一表示，美国与中国应该争取在今年完成投资条约。

USCBC会长傅强恩(John Frisbie)公布委员会年度优先事项声明时表示，美国应该把握这次机会推进谈判，看看中方有多大的诚意。

在此之前，中国当局只同意在排除国内某些产业的情况下进行谈判，特别是服务业的一些领域。但中方同意为这次谈判放弃广泛性限制。