美国企业团体呼吁2014年完成中美投资条约

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透华盛顿2月11日 -美国企业团体--美中贸易全国委员会(USCBC)周一表示，美国与中国应该争取在今年完成投资条约。
中美双方去年7月同意重启一项投资条约的谈判，中国方面不再坚持保护某些产业。
USCBC会长傅强恩(John Frisbie)公布委员会年度优先事项声明时表示，美国应该把握这次机会推进谈判，看看中方有多大的诚意。
在此之前，中国当局只同意在排除国内某些产业的情况下进行谈判，特别是服务业的一些领域。但中方同意为这次谈判放弃广泛性限制。
傅强恩表示，中国已经开始在多种产业解除外资投资限制，包括汽车、金融服务、农业及医疗，藉以协助消除美国国内对于加强中美关系的阻力。
中美投资条约将需要获得美国参议院通过，傅强恩表示，新任美国驻华大使鲍卡斯参议员，适合向中国强调开放投资的必要性。
傅强恩指出，鲍卡斯肯定会与中方讨论双边投资条约，以及如何才能赢得参议院通过。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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