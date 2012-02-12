收入忧虑打击美国消费者信心 但贸易逆差突显经济强势

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 消费者信心在2月初降低
* 12月贸易逆差扩大至488亿美元
* 进口创2008年7月以来最高,出口温和增长
* 2011年对中国的贸易逆差触及2,955亿美元纪录高点
记者 Doug Palmer 编译 郑茵
路透华盛顿2月10日电---美国人在2月初对个人财务状况的看法变得悲观,但对就业市场前景的信心上升,这应有助於支撑支出和整体经济.
周五公布的数据显示,汤森路透/密西根大学整体消费者信心指数在2月初降至72.5,低於1月时的75.0.这是该指数六个月来首次下降,反映出美国家庭对自身财务状况的不安.
近期经济数据相对强劲,其中包括稳健的就业增长和制造业活动.然而这并未能提振消费者信心.
"虽然经济表现出大量的正面成长动能,但对此仍有许多不安看法,"FTN Financial经济分析师Lindsey Piegza称.
美国经济咨商会上月的消费者调查结果亦显示,消费者信心下滑.
家庭依然因为债务不堪重负,房价持续下滑,这些都无助於振奋消费者信心.
虽然消费者担心收入减少,但他们对於就业前景的乐观程度却达到纪录高位.
"这样的反应(对现况看法不佳但对前景更有信心)并不出人意料,而只是表明,当情况终於有望好转时,消费者反而认为当前的情况更加难以忍受了,"信心调查主管Richard Curtin说.
1月雇主增加招聘24.3万个职位,失业率降至三年低点8.3%.
美国2月初消费者信心图表,请点选(link.reuters.com/hur56s)
美国贸易收支图表,请点选(link.reuters.com/var56s)
一些经济学家对本月初信心的下滑并不担心.
"密西根指数并未经过季节调整,2月通常趋於疲弱,因此今年该指数的下滑也许部分是因为这种季节性原因."摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver认为.
Daniel Silver研究主管Boris Schlossberg指出,消费者信心和购物模式之间存在"明显差异".
"我们看到,一周零售销售数据好於预期,"他说,"如果连续有三个月就业岗位增长超过20万,那麽信心有可能迎头赶上."
周五公布的其他数据则突显出美国经济的走强趋势.
美国12月贸易逆差扩大至六个月高点488亿美元,因商品进口攀升至2008年7月以来高点,当时恰值金融危机导致全球贸易锐减的前夕.
美国12月出口略有增长,石油,服务和高科技产品出口创纪录高点.
"进出口需求均有改善,可以视为正面进展,因这不仅意味着美国经济因全世界对其产品需求改善而获益,而且美国经济的改善也反映在对外国商品需求增大之中."道明证券(TD Securities)资深宏观经济分析师Millan Mulraine称.
不过,贸易逆差并不如政府在公布第四季国内生产总值(GDP)初估值时预期的那麽大.
再加上强劲的12月建筑支出和趸售(批发)库存上升,预示着去年第四季经济成长环比年率可能由初值时的2.8%上修至3.2%.
2011年美国贸易逆差扩大至5,580亿美元,为2008年以来最大.预计贸易逆差扩大可能拖慢今年上半年经济成长,因为欧元区经济萎缩令美国对该地区的出口减少.
交易商对这些数据不以为然,仍把关注重点放在欧洲问题的进展上.美国股市因欧洲债务纾困谈判遭遇新挫折而下滑,美国公债则上扬.美元兑欧元走高.
**对中国的贸易逆差扩大**
去年美国对中国的贸易逆差扩大至2,955亿美元的纪录新高,这无疑会加重国会对中国汇率和贸易政策的担心,而下周美国总统奥巴马将要会见中国国家副主席习近平.
美国对中国的出口劲增13.1%至1,039亿美元.但进口也增加9.4%达到创纪录的3,993亿美元,盖过了出口增长的影响.
尽管美国对中国的贸易逆差扩大,但周五公布的其他数据显示,中国2011年整体经常帐盈余出现下滑,向那些批评中国汇率政策的人进一步表明,其对外部需求的依赖性减弱.
然而,1月进口大幅下降,再加上出口降幅较小,导致中国贸易顺差达到六个月来最大,未来经常帐盈余进一步缩窄的前景变得不那麽清晰.
去年,由民主党把持的美国参议院通过立法,同意对中国施压,要求其允许人民币升值,但在共和党控制的众议院这项议案未获通过.
许多国会议员相信,中国有意压低人民币汇率,让中国企业获得不公正的价格优势,加剧了两国之间的贸易失衡.
美国2011年对欧盟和加拿大的贸易逆差亦扩大.(完)
--译文审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
路透新加坡2月22日 - 包括美国、英国和巴西在内全球各地的石油交易商销往亚洲的原油增加了两倍，利用石油输出国组织(OPEC)牵头减产引起的供应缺口。
路透上海2月23日 - 人民币兑美元中间价定价机制本周开始“技术性调整”，剔除了此前一直被诟病的“重复计算”部分，使得定价机制更为合理；从目前四个交易日的运行情况看，微调后的定价机制发挥了应有的作用，当然这种小调整不会改变市场仍会紧盯美元指数和大行行为的交易模式。