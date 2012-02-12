收入忧虑打击美国消费者信心 但贸易逆差突显经济强势

美国人在2月初对个人财务状况的看法变得悲观，但对就业市场前景的信心上升，这应有助於支撑支出和整体经济。

* 消费者信心在2月初降低

* 12月贸易逆差扩大至488亿美元

* 进口创2008年7月以来最高,出口温和增长

* 2011年对中国的贸易逆差触及2,955亿美元纪录高点

记者 Doug Palmer 编译 郑茵

路透华盛顿2月10日电---美国人在2月初对个人财务状况的看法变得悲观,但对就业市场前景的信心上升,这应有助於支撑支出和整体经济.

周五公布的数据显示,汤森路透/密西根大学整体消费者信心指数在2月初降至72.5,低於1月时的75.0.这是该指数六个月来首次下降,反映出美国家庭对自身财务状况的不安.

近期经济数据相对强劲,其中包括稳健的就业增长和制造业活动.然而这并未能提振消费者信心.

"虽然经济表现出大量的正面成长动能,但对此仍有许多不安看法,"FTN Financial经济分析师Lindsey Piegza称.

美国经济咨商会上月的消费者调查结果亦显示,消费者信心下滑.

家庭依然因为债务不堪重负,房价持续下滑,这些都无助於振奋消费者信心.

虽然消费者担心收入减少,但他们对於就业前景的乐观程度却达到纪录高位.

"这样的反应(对现况看法不佳但对前景更有信心)并不出人意料,而只是表明,当情况终於有望好转时,消费者反而认为当前的情况更加难以忍受了,"信心调查主管Richard Curtin说.

1月雇主增加招聘24.3万个职位,失业率降至三年低点8.3%.

美国2月初消费者信心图表,请点选(link.reuters.com/hur56s)

美国贸易收支图表,请点选(link.reuters.com/var56s)

一些经济学家对本月初信心的下滑并不担心.

"密西根指数并未经过季节调整,2月通常趋於疲弱,因此今年该指数的下滑也许部分是因为这种季节性原因."摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver认为.

Daniel Silver研究主管Boris Schlossberg指出,消费者信心和购物模式之间存在"明显差异".

"我们看到,一周零售销售数据好於预期,"他说,"如果连续有三个月就业岗位增长超过20万,那麽信心有可能迎头赶上."

周五公布的其他数据则突显出美国经济的走强趋势.

美国12月贸易逆差扩大至六个月高点488亿美元,因商品进口攀升至2008年7月以来高点,当时恰值金融危机导致全球贸易锐减的前夕.

美国12月出口略有增长,石油,服务和高科技产品出口创纪录高点.

"进出口需求均有改善,可以视为正面进展,因这不仅意味着美国经济因全世界对其产品需求改善而获益,而且美国经济的改善也反映在对外国商品需求增大之中."道明证券(TD Securities)资深宏观经济分析师Millan Mulraine称.

不过,贸易逆差并不如政府在公布第四季国内生产总值(GDP)初估值时预期的那麽大.

再加上强劲的12月建筑支出和趸售(批发)库存上升,预示着去年第四季经济成长环比年率可能由初值时的2.8%上修至3.2%.

2011年美国贸易逆差扩大至5,580亿美元,为2008年以来最大.预计贸易逆差扩大可能拖慢今年上半年经济成长,因为欧元区经济萎缩令美国对该地区的出口减少.

交易商对这些数据不以为然,仍把关注重点放在欧洲问题的进展上.美国股市因欧洲债务纾困谈判遭遇新挫折而下滑,美国公债则上扬.美元兑欧元走高.

**对中国的贸易逆差扩大**

去年美国对中国的贸易逆差扩大至2,955亿美元的纪录新高,这无疑会加重国会对中国汇率和贸易政策的担心,而下周美国总统奥巴马将要会见中国国家副主席习近平.

美国对中国的出口劲增13.1%至1,039亿美元.但进口也增加9.4%达到创纪录的3,993亿美元,盖过了出口增长的影响.

尽管美国对中国的贸易逆差扩大,但周五公布的其他数据显示,中国2011年整体经常帐盈余出现下滑,向那些批评中国汇率政策的人进一步表明,其对外部需求的依赖性减弱.

然而,1月进口大幅下降,再加上出口降幅较小,导致中国贸易顺差达到六个月来最大,未来经常帐盈余进一步缩窄的前景变得不那麽清晰.

去年,由民主党把持的美国参议院通过立法,同意对中国施压,要求其允许人民币升值,但在共和党控制的众议院这项议案未获通过.

许多国会议员相信,中国有意压低人民币汇率,让中国企业获得不公正的价格优势,加剧了两国之间的贸易失衡.

美国2011年对欧盟和加拿大的贸易逆差亦扩大.(完)

--译文审校 王冠中

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