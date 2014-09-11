美国官员对中国反垄断法的执行方式表示担忧

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿9月10日 - 美国联邦贸易委员会主席拉米雷斯(Edith Ramirez)周三对中国反垄断法的执行表达了忧虑，之前中国政府启动了对高通(QCOM.O)的调查，指后者滥用市场垄断地位。
中国国家发展与改革委员会(发改委)曾于2月份表示，美国芯片制造商高通涉嫌收费过高，滥用无线通信标准垄断地位。这些指控可能意味着高通将面临逾10亿美元的处罚。中国发改委是反垄断法执行机构之一。
拉米雷斯提到相关媒体报导，称中国政府可能会以某家公司收取专利使用费为由，对其提起诉讼。
拉米雷斯没有提到高通的名字，但表示，“这些报导令我十分担心，这表明反垄断法的执行政策，将重点放在降低专利使用费上，而不是放在保护竞争和长期消费者利益上。”
目前正在接受中国反垄断调查的公司有微软(MSFT.O)和大众汽车(VOWG_p.DE)。中国发改委本周对12家日本汽车厂商处以创纪录的2.01亿美元罚金，称这些公司涉嫌价格操纵。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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