美国谴责俄罗斯吞并克里米亚

路透华盛顿3月18日（记者 Susan Heavey/Steve Holland） -美国白宫周二谴责俄罗斯总统普京签署协议合并克里米亚，并称准备实施新一轮制裁。

“（美国）将会实施更多制裁。”白宫发言人卡尼（Jay Carney）说道。一天前，美国对11名俄罗斯和乌克兰官员实施了制裁；一些批评人士指出，这些制裁不足以引起俄罗斯的注意。

卡尼强烈暗示随后的制裁名单将包括一些与普京关系紧密的有权势富豪。第一轮制裁涉及到了普京的两名助手。

“我认为了解俄罗斯政府运作系统和对该系统有影响的人明白我们说的是什么样的人，也明白这些人拥有大量资产，不只在俄罗斯，也包括海外。”卡尼说道。

奥巴马政府对乌克兰危机的反应也招来了一些指责，批评人士称白宫需要更加激进。

美国众议院共和党二号人物Eric Cantor称，奥巴马应大幅增加受到制裁的俄罗斯人数，并重新评估美国对俄罗斯的政策。

“七国集团领导人下周应决定取消俄罗斯的八国集团成员国地位。美国应评估我们能为乌克兰提供什么样的军事援助，并与北约盟国合作安抚其他受到俄罗斯威胁的国家。”Cantor说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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