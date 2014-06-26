分析：扭转情势还是象征意义居多？美国允许凝析油出口引发热议

路透6月25日 - 面对国内石油供应过剩日益严重，美国一家原油生产商及一家管道企业今年稍早在华府悄悄展开游说推动，希望政府放松维持数十年的原油出口禁令。

他们的努力取得了一部分收获，美国商务部已允许这两家公司出口凝析油，只要这些石油经过最低程度的炼化即可。

任何有意出口凝析油的公司，现在便有了符合出口资格凝析油的定义。

这项批准在实质上已经推翻长达数十年的禁令准则，根据这些准则，凝析油必须经过炼油厂或分离设备的炼化后，才有可能出口。分析师指出，根据商务部这项批准决定，每年可能有高达60亿美元的凝析油得以进入全球市场。

与美国每日的原油产量相比，这只是九牛一毛，但对于Pioneer Natural Resources(PXD.N)及Enterprise Products Partners(EPD.N)而言，好处已经非常明显：凝析油在海外找到新去处，将重振低迷的价格，并且有助改善供应过剩问题。这两家公司在德州的Eagle Ford页岩地区均有业务据点，而当地盛产凝析油。

这项消息在金融市场引发反应，美国原油上涨1美元，Enterprise及Pioneer股价飙升，Valero Energy(VLO.N)等大型美国炼油商因为可能面临成本上升的利空，股价受创。在墨西哥湾的多数美国炼厂，都是为了提炼加拿大或委内瑞拉等较重质原油而设计兴建。

即使如此，这项决定的长期影响仍不明朗。有些人认为这是美国朝向松绑原油出口禁令跨出最重要的第一步，但其他人认为，这只是象征意义居多，纯粹是厘清既有的法律规定。

“这项许可提供了一种可能性，但事情或许仍处在起步阶段，”Simmons & Co International分析师Pearce Hammond说。

虽然白宫方面表态，原油出口政策并无改变，但一场议论由此变得更加热烈，参与者纷纷讨论，随着美国能源荣景的延续，在不违反现有的1975年能源政策与节能法案(Energy Policy and Conservation Act)前提下，怎样做才最具可行性。

这个话题是今年最有争议的能源政策问题之一，而在国会期中选举之前，白宫不大可能取消原油出口禁令。

**历史性的转变**

对一些人来说，凝析油出口是美国石油市场上一项历史性的转变。花旗集团近期的一份研究报告预测，到年底时出口量可能达到每日10-30万桶。2015年出口量或许会翻一番。

政府对Pioneer和Enterprise表示，只要原油经过稳定装置处理后，就可以认为经过了足够的加工，符合无需牌照即可出口的要求。

一位炼油行业高层表示，预计还会有其他批准许可证到来，允许经过稳定处理的油品出口。由于公司政策的原因，这位高层拒绝具名。

“其中意味着，现在，出口的闸门即将打开，”花旗分析师Ed Morse说。

一位市场人士透露，拉美石油公司已经在恭候美国的出口了。

美国方面，政府澄清出口规定的消息，受到已在墨西哥湾运营或正在搭建稳定化设备企业的欢迎。

“这将改变整个凝析油营销的版图，”德克萨斯州企业Howard Energy Partners的商业和业务开发高级副总裁Josh Weber称。该公司正在德州科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)附近的Eagle Ford页岩地区，建造一座日产能达1万桶的稳定装置。

业内高层主管称，政府澄清出口规定--表示允许经过最低炼化的凝析油出口，可能推高凝析油价格，并提振这个此前缺乏良性需求的市场。

**或许又是空欢喜一场？**

其他部分人士则不那么确信这能扭转情势，因为可能出口的数量偏低，而投资稳定化设备的成本可能又很高。

“你可能要在分裂和分离设备上投入重金，但有可能在未来某个时刻亏损，而当真决定(全力)出口时又可能陷入困境，”战略与国际研究中心(CSIS)的能源和地缘政治专家Frank Verrastro称。

不过摩根士丹利分析师称，即便这样，但Pioneer开始创造性地打开市场，表明可能有其他目前还没料到的机遇存在。

“Pioneer成功说服当局承认经过轻度加工的凝析油属于炼制油品，表明当局正在思考原油出口问题。”(完)

(编译 蔡美珍/郑茵/许娜；审校 张若琪)

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