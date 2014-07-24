美国逾40年来首次出口凝析油 日韩炼油商买入--消息

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透新加坡/首尔7月24日 - 知情人士周四向路透表示，韩国和日本已经从美国购入一批凝析油(超轻质油)，这在美国解禁持续40年的原油出口禁令后还是首次。
美国近期为一项原油出口禁令松绑，允许能源公司出口多种经过最低炼化的超轻质原油。该禁令自1970年代阿拉伯石油禁运起开始实施。汽油和柴油等精炼油品不受限制。
该禁令放宽正值美国国内页岩油气生产回升，美国也希望确保欧洲和亚洲能源进口商获得其他供应来源。随着东欧和中东地缘政治危机加剧，急需能源的国家努力应对供应中断的疑虑；若美国能稳定出口油气，它们将表示欢迎。
三位行业消息人士称，韩国炼油商GS Caltex买入了一批7月底装运的凝析油船货。由于事件敏感，他们拒绝具名。GS Caltex也拒绝置评。
一位行业消息人士周四稍早表示，日本炼油商Cosmo Oil5007.T也买入了一批美国凝析油船货。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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