独家：美国商务部现已暂停审批凝析油出口申请--消息人士

路透华盛顿7月28日 - 据消息人士称，美国商务部已暂停审批至少两家公司对出口轻度加工原油的申请。在美国页岩气革命推动原油产量激增的背景下，那实际等于暂缓了业内原油出口的努力。

一位知情人士上周透露，这两家公司要求政府澄清出口凝析油的有关事项，但被告知他们的申请“被暂停审批”，审批流程将无限期搁置，官员因此有时间去搜集做出相关决定的更多信息。

这或许也能给商务部更多时间整理出某种形式的，有关哪类石油不能出口的全面公共指导准则，解答业内对此的疑惑。现暂不清楚该文件何时能最后确定，但数位消息人士表示，他们认为有可能在未来几周内出台。

另外七位消息人士称，他们还获悉或被告知所谓的“大宗商品分类”或CCAT申请的流程也明显被暂停。该申请是逐笔办理的，由商务部下的工业与安全局(BIS)经办，通常需要约两周时间。

目前不清楚BIS是于何时开始“暂停审批”这些申请的，受影响的审批有多少，以及申请会暂停多久。前述两家申请被暂停的公司名称暂不清楚。

在被问及上周暂停申批的事情时，商务部发言人拒绝置评。商务部和BIS官员周一没有回覆路透征求意见的进一步请求。

消息人士称，上个月有媒体披露Pioneer Natural Resources Ltd (PIO.AX)和Enterprise Product Partners LP (EPD.N)3月被告知，经过高级稳定塔加工的凝析油在没有获得许可的情况下也可以出口。之后BIS在回答这类问题时变得更加谨慎。

上述报导披露的情况让业界深感困惑，引发了许多疑问。即便后来BIS官员称，那项裁定只不过是技术性解释，并非政府要放松出口政策。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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