综述：美国消费者信心及房屋数据突显经济亮丽前景

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透华盛顿6月24日 - 美国6月消费者信心指数跃升至将近六年半以来最高，5月新屋销售激增，成为经济重拾动能的最新迹象。
经济在第一季表现不佳后，目前正加速成长，而周二强劲的报告似乎放大了这种强势。尽管如此，这些数据还是在就业、制造业以及服务业活动报告之后进一步暗示，经济成长正在大幅回升。
“这充分证明，经济在继续扩张，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey说。“消费者要买他们眼中最大的大件商品--一个新家，必须有很强的信心才行。”
美国经济谘商会公布，6月美国消费者信心指数上升至85.2，为2008年1月以来最高，因美国家庭对就业市场前景更加乐观。5月消费者信心指数为82.2。
不过，该数据与上周公布的另一项调查存在矛盾。上周的调查表明，消费者信心在6月初小幅下跌。然而经济分析师表示，经济谘商会的信心指数与其它显示就业市场形势改善的数据仍具有一致性。
此外，商务部发布5月新屋销售经季节调整后较上月激增18.6%，年率达50.4万户，为2008年5月以来最高水准；按月增幅则为1992年1月以来最大。
然而，新屋销售数据采自较小的样本，一向以变动剧烈着称，而上月跳升可能夸大好转的程度。
所有四大区域的新屋销售均告增加。中西部新屋销售攀抵六年高位，而南部则为2008年6月以来最高。
“5月数据应该不能尽信，但表现仍令人振奋，尤其是西部地区领先跳升，而该区今年房市活动向来问题最大，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。
浏览以下图表，请点选：
美国消费者信心指数：link.reuters.com/pum34t
美国房屋市场：r.reuters.com/pum86s
美国新屋销售：link.reuters.com/qer34t
美国房屋价格：link.reuters.com/rem34t
**房市回春**
今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.0%，第二季成长预估则高见3.8%。
分析师原预估上月新屋销售年率将仅增至44万户。与去年同期相较之下，新屋销售则增长16.9%，显示新屋市场展现一些动能。
住宅建筑商类股受该数据提振上涨，SPDR标准普尔住宅建筑商上市交易基金 XHB.P 涨逾1%，受D.R. Horton Inc. (DHI.N)大涨2.6%带动。
美元指数走强，美国公债价格微涨。
在可售房源稀缺情况下，抵押贷款利率升高及房价大幅上涨自2013年中期以来打压了楼市。
但随着抵押贷款利率趋平及房价升值速度放缓，楼市又恢复了活力。
周一公布的数据显示，5月成屋销售创下逾三年半以来最大增幅。
周二公布的另一报告显示，按季节调整后，4月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.2%，较上年同期升速放缓至10.8%。
这是去年3月以来最低同比增幅，今年3月同比上升12.4%。(完)
(编译/审校 郑茵/龚芳/于春红/徐文焰/王兴亚)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。