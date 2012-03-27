美国3月消费者信心转弱

美国经济谘商会公布3月消费者信心指数降至70.2，民众3月对未来一年通胀状况的预期从5.5%升至6.3%，创下2011年5月来最高，汽油价格上涨让消费者信心回落。不过周二的数据仍显示，消费者并不觉得经济复苏的动能已经流失，其对於现况的看法则是创下2008年9月金融危机高峰以来最佳。路透