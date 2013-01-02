美国会最终批准解决方案 “财政悬崖”大戏暂落幕

* 投票结果终结几周以来的预算冲突

* 奥巴马取得税收之争的胜利

* 众议院共和党人放弃与参院对抗的计划

* 法案将对最富人群增税

路透华盛顿1月1日 - 美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.

共和党控制的众议院以257:167的票数批准了议案,奥巴马竞选总统连任时承诺的对富人增税将得以兑现.

参议院此前在新年会期中已通过议案.奥巴马表示将很快签署议案,使之成为法律.

增税与减支措施原定周二启动,而上述议案的通过使美国避开了坠落"悬崖"的危险.但未来两个月仍会有其他激烈的预算之争.

投票结束后不久,奥巴马表示,他希望以后的协商不要像"这次一样让人提心吊胆".同时,他对共和党议员表示,希望他们批准上调政府的债务上限,别再重现最后关头玩边缘政策的情况.

"我还有很多事情要协商,我不会再花时间跟国会去讨价还价,"他说.

周二的投票表决对立场不一的众议院共和党议员而言是场挫败,尽管在早前预算磋商中,他们在大幅削减支出问题上取得胜利.这次当他们在针对奥巴马提议的另选方案上无法做到团结一致时,体现了他们的影响力下滑的事实.

众议院议长贝纳和其他主要共和党议员在辩论中保持沉默,这在重要投票表决中很少见.贝纳支持协议,但他的很多主要助手却反对.由于多数共和党议员投票反对这项议案,周四贝纳谋求议长连任时,将可能遇到阻力.

这项协议打破了20年来共和党反对向富裕阶层增税的立场,即便该协议对其他人群实施永久性减税措施.

国会议员曾竭力寻找方案,阻止6,000亿美元的增税和减支措施在1月1日午夜开始生效.这个被称为财政悬崖的威胁,是更早之前两党未能达成预算协议而留下的后果.

严格来说,因为国会未能及时采取行动,美国在新年伊始已摔下了财政悬崖.但周二通过的法案将回溯弥补.

**延长税收减免措施**

虽然很多共和党人士对增税举措感到不满,并希望加大减支力度,但他们似乎意识到,一旦周三金融市场及联邦政府办公室恢复运作后,财政悬崖将开始损伤经济.民调显示,如果协议破局,社会大众将归咎于共和党.

根据法案,年收入45万美元以上家庭的所得税税率将会提高,而能享有的税收减免与扣抵也被设定了上限.

而过去10年针对较低收入纳税人实施的临时性低税率,则将永久延续.同时,为对抗2009年经济低迷所推行的一系列针对性税收优惠也将如此.

不过,随着临时性的薪资税削减措施到期,受薪者每年多缴纳的税收将最高达到2000美元.削减国内和军方支出1,090亿美元的计划将延后两个月.

国会预算办公室称,相比财政悬崖中极端措施启动所能带来的预算节省,上述法案将使美国财政赤字在未来十年内增加4万亿(兆)美元.(完)

(编译 隋芬/白云/王翔琼/王湄; 审校 蔡美珍/侯向明/隋芬)

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