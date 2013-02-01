美国国会通过法案 批准政府在5月19日前继续举债（更新版）

路透华盛顿1月31日 - 美国国会周四终于通过一项议案,允许政府举债规模超过创纪录的16.4万亿(兆)美元,为总统奥巴马签字使其成为法案扫清了道路.

民主党控制的参议院以64票比34票通过了该案,共和党控制的众议院亦以285票对144票批准该案.

这项立法使得共和党与民主党间债务上限之争的摊牌时刻至少延后了几个月.民主党人要求进一步削减支出来降低赤字.共和党人则偏向于减支与加税相结合的方式来实现这一目标.

未来五周内可能还会产生其它的预算冲突.国会必须考虑怎么应对3月初将自动生效的预算削减计划,并必须在3月27日前落实一项继续为政府运营提供资金的举措.

这份议案由众议院共和党领导人起草,标志着他们做出了重大让步.共和党人此前誓言要用债务上限问题来迫使奥巴马削减更多支出.2011年8月,围绕债务上限的一场斗争导致美国债信评级遭下调,引发市场动荡.

举债规模最早可能会在2月中旬触及上限,而本次通过的新议案暂时取消这一限制,能使美国政府至少在5月19日前继续发债和支出.

根据该议案,5月19日时债务上限必需重新设定为当时债务达到的水准,或许在17万亿美元左右.

债务上限议案要求参众两院在4月15日前通过一项预算.

议案指出,若两院中有一个不能在4月最后期限前通过一项议案,议员就无法拿到薪资.共和党把称之为"2013年无预算,就无薪资法案"(No Budget, No Pay Act of 2013).

参议院投票后众议院议长贝纳很快发布一份声明,敦促众议院最后批准一项预算.

"我们共同的目标应是促进经济成长,带来更多机会,"贝纳表示."为此我们需要负责任的预算."

5月19日并非是避免违约的期限.财政部将能够重新安排紧急资金管理举措,可能将清算的最后日期推迟至7月.

美国政府或连续第五个财政年度新赤字超过1万亿美元.若这种趋势不改善,可能导致美国债信评等遭下调.(完)

(编译 梁睿雪/李爽; 审校 程琳/王丽鑫)

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