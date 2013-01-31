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国际财经 | 2013年 2月 1日 星期五 07:44 BJT

美国国会批准提高举债上限议案 奥巴马签署后财政部将结束紧急举措

路透华盛顿1月31日 - 美国财政部一位官员周四表示,财政部称其做好重启所谓特别举措的准备,以确保5月19日以后能履行所有债务责任.

允许美国政府提高举债上限的议案周四稍早获得国会的最终批准.该议案将暂时搁置债务上限至5月19日,议案还需总统奥巴马签署.

美国12月31日首次触及债务上限,财政部开始调剂资金以确保国会协商期间政府仍可以全面支付.

财政部称,一旦奥巴马批准该议案,其将开始解除正在采取的举措.(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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