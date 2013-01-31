美国国会批准提高举债上限议案 奥巴马签署后财政部将结束紧急举措

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透华盛顿1月31日 - 美国财政部一位官员周四表示,财政部称其做好重启所谓特别举措的准备,以确保5月19日以后能履行所有债务责任.
允许美国政府提高举债上限的议案周四稍早获得国会的最终批准.该议案将暂时搁置债务上限至5月19日,议案还需总统奥巴马签署.
美国12月31日首次触及债务上限,财政部开始调剂资金以确保国会协商期间政府仍可以全面支付.
财政部称,一旦奥巴马批准该议案,其将开始解除正在采取的举措.(完)
(编译 李爽; 审校 张涛)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。