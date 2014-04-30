美国众议院通过议案 决定部分有价证券不受沃克尔规则监管

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿4月30日 -美国参议院周二通过一项议案，对沃克尔规则有所限缩，将银行想要留在帐册上的某种类型有价证券排除在外。
沃克尔规则禁止银行以自有资金进行高风险交易，同时将其投资限制在一些特定的基金。这项规定是应2010年通过的多德-弗兰克法案要求所订立。
当监管机构2013年12月敲定这项规定时，银行业者抱怨这将迫使他们出售一些信贷资产证券(CLO)，或者是以企业贷款打包的有价证券。部分国会议员与企业站在同一阵线，称他们无意迫使银行出脱这些投资。
众议院通过一项议案，在2014年1月31日之前所发行的CLO将不受法规限制。
提出这项议案的肯塔基州共和党众议员AndyBarr在表决过后的一份声明中指出，“这是跨党派的法规释义，解决了一项监管上的问题”。
这项议案仍需要由参议院通过，目前尚不清楚能否在参议院闯关成功。参议院目前由民主党所主导，而该党对于调整多德-弗兰克法案一直犹豫不决，担心批评人士会试图借机修改法案。
监管机构已经对沃克尔规则有所调整，允许银行继续持有另一类型的有价证券，此前部分小型企业声称相关规定将导致他们亏损。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”