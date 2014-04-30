美国众议院通过议案 决定部分有价证券不受沃克尔规则监管

路透华盛顿4月30日 -美国参议院周二通过一项议案，对沃克尔规则有所限缩，将银行想要留在帐册上的某种类型有价证券排除在外。

沃克尔规则禁止银行以自有资金进行高风险交易，同时将其投资限制在一些特定的基金。这项规定是应2010年通过的多德-弗兰克法案要求所订立。

当监管机构2013年12月敲定这项规定时，银行业者抱怨这将迫使他们出售一些信贷资产证券(CLO)，或者是以企业贷款打包的有价证券。部分国会议员与企业站在同一阵线，称他们无意迫使银行出脱这些投资。

众议院通过一项议案，在2014年1月31日之前所发行的CLO将不受法规限制。

提出这项议案的肯塔基州共和党众议员AndyBarr在表决过后的一份声明中指出，“这是跨党派的法规释义，解决了一项监管上的问题”。

这项议案仍需要由参议院通过，目前尚不清楚能否在参议院闯关成功。参议院目前由民主党所主导，而该党对于调整多德-弗兰克法案一直犹豫不决，担心批评人士会试图借机修改法案。

监管机构已经对沃克尔规则有所调整，允许银行继续持有另一类型的有价证券，此前部分小型企业声称相关规定将导致他们亏损。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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