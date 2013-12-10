美国国会或在周二达成预算协议

路透华盛顿12月9日 -多位美国国会助理周一表示，国会可能在周二达成一份预算协议，旨在防止美国政府1月15日停摆，避免联邦机构受到明年新年开始的全面预算缩减影响。

不愿具名的助理表示，民主党参议员Patty Murray和共和党代表莱恩(PaulRyan)定于周二会晤，以最后敲定协议。

一名助理称，虽然莱恩和Murray尚未达成协议，谈判仍有可能破裂，但“他们很接近达成一致。你或许会看到他们在周二会面后握手。”

若他们达成该协议，详情可能随后转达给正在召开关门午餐会的参议员们。民主党和共和党参议员将在周二分头举行午餐会。

若Murray和莱恩能就一篮子预算问题达成一致，尽管这无助于在长远层面控制赤字，但该方案可能在未来数日获得两党支持，并在国会两院得以通过。

他们正讨论的协议核心内容包括：对于政府机构，以及包括教育到军事等自行支配项目，2014和2015两个财年的支出水平将分别设定为约1万亿(兆)美元。这较2014年预期的预算水平--9,670亿美元略微有所增长。原预算从10月1日开始执行，此前美国政府已进行了全面的预算缩减。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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