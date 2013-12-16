美国国会达成预算协议 但今后仍非一路坦途

路透华盛顿12月13日 - 那些认为两党达成预算协议后，国会山庄将开启一番新气象的人，或许不应该这么想。

这就是周五多数受访的议员及国会观察人士所透露出的明确信息，这份预算协议周四在美国众议院获得通过，并即将在参议院表决。

这份由共和党众议员莱恩(Paul Ryan)和民主党参议员PattyMurray协商而成的预算法案模糊且不够具体，对较为存在困难和分歧的问题采取回避做法。然而国会明年的议程全都是一些具体问题，包括提高举债上限、政府各项目的资金提供、移民政策改革以及通过一项农业法案。

“我估计明年会更加艰难，”共和党参议员MikeJohanns说。“明年是选举年。有数以千万计的美元将会用在人身攻击上，我们很难忘掉这一点。”

美国企业研究院(AEI)的国会问题学者Norm Ornstein认为，协议只是“一次性的”。

他表示，协议如果能像预期的那样下周在参议院获得通过，也许可以避免政府关门，但“我认为并无迹象显示基本面发生改变”。

这也是美国参议院传达出来的讯息，周五一些愤怒的共和党人士不断斥责民主党设置阻扰议事程序障碍，从而剥夺了他们阻止奥巴马总统司法提名的权利。

议员麦凯恩(John McCain)在离开会场时被问及预算协议是否带来改变时回答，“这里的整个氛围坏透了。”

“这里没有合作，没有礼仪。就是这样，”尽管民主党和共和党聚集一堂批准了这项预算议案。

他说，“事情糟的不能再糟了。”

**选举年的“乌烟瘴气”**

这对于下半年国会将面临的议事来说不是好预兆，共和党领导的所有众议院席位以及民主党领导的参议院中三分之一的席位，明年11月都将迎来选举。

预算协议的政治优势在于它的模糊不清。该协议设定了两年支出总水平，这是较近来短期融资议案模式的重大突破，后者每过几个月就要求延期，总是会面临类似10月政府停摆16天的威胁。

但该协议并未解决最具争议的问题，比如民主党要求增税，而共和党希望控制老年人医保项目等“福利”支出。

虽然该协议将支出目标设为1.012万亿(兆)美元，但未详细说明这些资金如何拨划到各个具体项目。

实际上，一旦该预算协议获得参议院通过，将迎来更具挑战且可能非常激烈的拨款过程，支持个别利益的团体可能发生激烈争吵。

“未来我们任务艰巨，”众议院拨款委员会主席Hal Rogers表示，“在短短一个多月时间里起草、协商和批准这些议案。”

Murray接受PBS采访时说，她和莱恩避开了具有分歧的议题。“把分歧议题放在一边，”她说到谈判成功的秘诀时表示。

但在移民问题方面，也许并不可能搁置“分歧议题”；包括奥巴马在内的民主党人坚持，任何立法都须包括为1,100万美国非法移民提供“入籍路径”。

但很多保守派共和党人并不认同这一点，他们认为非法移民不是非法入境，就是签证已过期，都属违法行为。

**债务上限悬而未决**

预算协议也没有解决在春季提高政府借款上限的问题。保守派人士，尤其是茶党运动相关人士，通常反对提高债务上限的措施，曾两度迫使政府濒临可能违约的边缘。

美国众议院议长贝纳(JohnBoehner)本周推行的预算协议被保守派视为退让，因此让保守派感到恼火。Ornstein认为贝纳可能觉得有必要安抚保守派，所以再度要求大幅削减开支，作为提高债务上限的条件。

“如果你惹怒了激进派，你是更有胆子或更想再惹他们一次呢，还是明确表示你其实跟他们站在一边呢？”Ornstein问道。

Johanns表示债务上限议题“会到来”，“我们将对该问题展开艰难的讨论。”

“债务上限辩论将在共和党总统预选之前进行，这意味着财政之争并未停止，相反可能更趋白热化，”前国会共和党领袖助理RonBonjean表示。

“国会共和党人将希望向选民们展示他们的保守程度如何，”他称，“这一协议看起来就像双方和平撤退，以便在债务上限的大战之前休养生息。”(完)

(编译 郑茵/石冠兰/杜明霞/朱晓军；审校 龚芳/艾茂林)

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