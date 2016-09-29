美国国会接近通过避免政府停摆的继续拨款决议案

路透华盛顿9月28日 - 在共和党及民主党议员同意协助解决密西根州Flint地区饮用水危机之后，美国国会周三更加接近完成一项权宜融资法案，该法案将使联邦政府免于不久后停摆。

参议院以76票赞成、26票反对的比数通过了这项短期继续拨款决议案，使各联邦机构可以从周六至12月9日间继续运作。表决过后此案送交众议院，预料于周三稍晚获得通过。

除了提供资金让政府维持运转之外，该法案同时也包含了控制寨卡(兹卡)病毒的11亿美元资金；寨卡病毒在波多黎各肆虐，并已扩散至美国本土，其中最严重的是佛罗里达。

法案中也包含提供给路易斯安那等州的洪灾援助资金5亿美元。

在没有继续拨款的情形下，当政府财政年度于周五午夜结束时(周六0400GMT)，许多联邦机构将耗尽运转资金。(完)