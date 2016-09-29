美国国会接近通过避免政府停摆的继续拨款决议案

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿9月28日 - 在共和党及民主党议员同意协助解决密西根州Flint地区饮用水危机之后，美国国会周三更加接近完成一项权宜融资法案，该法案将使联邦政府免于不久后停摆。
参议院以76票赞成、26票反对的比数通过了这项短期继续拨款决议案，使各联邦机构可以从周六至12月9日间继续运作。表决过后此案送交众议院，预料于周三稍晚获得通过。
除了提供资金让政府维持运转之外，该法案同时也包含了控制寨卡(兹卡)病毒的11亿美元资金；寨卡病毒在波多黎各肆虐，并已扩散至美国本土，其中最严重的是佛罗里达。
法案中也包含提供给路易斯安那等州的洪灾援助资金5亿美元。
在没有继续拨款的情形下，当政府财政年度于周五午夜结束时(周六0400GMT)，许多联邦机构将耗尽运转资金。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。